ऋषि सुनक बन सकते हैं ब्रिटेन के नए PM, दूसरे राउन्ड में भी बनाई बढ़त

Britain New PM: ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री कौन होगा? बोरिस जॉनसन के बाद कौन उनका स्थान लेगा। इन सवालों के जवाब तो जल्द ही मिल जाएंगे लेकिन उससे पहले जानें कैसे इस रेस में भरतोय मूल के ऋषि सुनक सबसे आगे चल रहे हैं।

ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन की जगह लेने की रेस में एक बार फिर से कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों में भारतीय मूल के ऋषि सुनक सबसे आगे हैं। ऋषि सुनक को दूसरे राउन्ड की वोटिंग में सबसे अधिक 101 वोट मिला है। वहीं, दूसरे स्थान पर पेनी मोडोर्ट रहीं जिन्हें 83 वोट मिले जबकि तीसरे स्थान पर लीज ट्रस 67 वोटों के साथ रहीं। अटॉर्नी जनरल सुएला ब्रेवरमैन को सबसे कम 27 वोट मिले और इसी के साथ वो इस रेस से बाहर हो गए हैं।

Rishi Sunak Tops Second Round Of Voting To Succeed Boris Johnson As UK PM