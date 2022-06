पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हत्या की अफवाह, इस्लामाबाद में हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां

Former Pakistan PM Imran Khan: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हत्या के अफवाह के बीच, इस्लामाबाद में सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसके साथ ही सभी प्रकार की सभाओं पर प्रतिबंध लगाते हुए इस्लामाबाद में धारा 144 लागू कर दी गई है।

Published: June 05, 2022 09:41:09 am

Former Pakistan PM Imran Khan: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हत्या की साजिश रचने की अफवाहों के बीच इस्लामाबाद से सटे इलाकों में सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इस्लामाबाद पुलिस के प्रवक्ता ने शनिवार को देर रात बताया कि इस्लामाबाद में पहले ही धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके साथ ही सभी प्रकार सभाओं, प्रदर्शन पर रोक लगा दिया गया है। वहीं बानी गाला में विशेष सुरक्षा तैनात की है। इस्लामाबाद पुलिस कानून के अनुसार इमरान खान को पूरी सुरक्षा मुहैया कराएगी और इमरान खान की सुरक्षा टीमों से भी पारस्परिक सहयोग की उम्मीद है।

Rumors of assassination of former Pakistan Prime Minister Imran Khan