Russia-Ukraine war: रूस ने कहा- यूक्रेन ये चार शर्ते मान ले तो अभी सेना को बुला लेगा वापस

Russia-Ukraine war update: यूक्रेन के सामने रूस ने चार शर्तें रखी हैं और कहा है कि यदि यूक्रेन इन शर्तों को मान ले तो युद्ध तत्काल रोक दिया जाएगा। अब ये शर्तें है क्या? क्या यूक्रेन इसे मानेगा?

Published: March 08, 2022 11:18:18 am

रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत का दौर खत्म हो गया जिसका कोई नतीजा नहीं निकला। आज दोनों देशों के बीच जंग को 12 दिन हो गए परंतु युद्ध को रोकने के लिए कोई आम सहमति नहीं बन पाई है। रूस लगातार यूक्रेन के शहरों को निशाना बना रहा है। खारकीव, कीव सुमी जैसे क्षेत्रों में कई बड़े मार्केट, निर्माण तबाह हो चुके हैं। Zaporizhzhia न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर भी रूस ने कई प्रतिबंध जारी कर दिए हैं। हालांकि, यूक्रेन चाहे तो अभी रूस अपनी सेना को वापस बुला लेगा, परंतु उसे वो चार शर्तें पूरी करनी होगी जो रूस ने उसके सामने रखी है। रूस का कहना है कि कीव उसकी शर्तें मान लें तो वो अपनी सेना को वापस बुला लेगी।

