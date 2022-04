रूस का बड़ा दावा- यूक्रेन में 63 देशों के 6824 विदेशी लड़ाके, 400 को रूसी सैनिकों ने घेरा

Russia-Ukraine war: रूस के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने बड़ा दावा किया है। अपने दावे में प्रवक्ता ने कहा है कि यूक्रेन में 63 देशों के 6824 विदेशी लड़ाके हैं जो यूक्रेन के सैनिकों के साथ मिलकर लड़ रहे हैं।

यूक्रेन में रूसी हमले का आज 53 वां दिन है और जंग अभी भी जारी है। रूस ने यहाँ अपने हमले और तेज कर दिए हैं। इस जंग के बीच रूस के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता मेजर जनरल इगोर कोनाशेनकोव ने रविवार को दावा किया कि यूक्रेन में 63 देशों के 6824 विदेशी लड़ाके हैं। इनमें भी सबसे अधिक पोलैंड के 1717 और अमेरिका, रोमानिया, कनाडा के 1500 सैनिक शामिल हैं। इसके अलावा ये भी दावा किया कि यूक्रेन के मारियुपोल में 400 विदेशी लड़ाकों को रूसी सेना ने घेर लिया है।

Russia Big Claim, At present in Ukraine 6824 foreign fighters from 63 countries (PC: The Jerusalem Post)