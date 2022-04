रूस ने जारी की नई एडवाइजरी, पर्यटक भारत जाएं, पर यूरोपीय देशों में जाने से बचे

यूक्रेन के साथ जारी जंग के बीच रूस ने अपने देश के नागरिकों के लिए एक नई एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में कहा है कि जंग के बीच यूरोपीय देशों में जाने से बचें। इसके साथ ही भारत और UAE में विज़िट के लिए जाने को कहा है।

यूक्रेन के साथ जारी युद्ध के बीच, रूसी सरकार ने मंगलवार को अपने नागरिकों के लिए एक नई एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी रूस ने अपने नागरिकों को "खतरनाक" यूरोपीय देशों की यात्रा नहीं करने के लिए आग्रह किया है। पर्यटन और पर्यटन अवसंरचना विकास पर राज्य ड्यूमा समिति के उपाध्यक्ष नतालिया कोस्टेंको ने कहा कि इस समय यूरोपीय देशों की यात्रा करना रूसियों के लिए सुरक्षित नहीं होगा क्योंकि बड़ी संख्या में यूक्रेनियन विदेश में रहते हैं। इस नई एडवाइजरी में भारत, श्रीलंका, तुर्की, इज़राइल, संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों को रूसी पर्यटकों के लिए सुरक्षित बताया गया है।

Russia new advisory, Visit To India, Urges Citizens To Avoid Europe Travel Amid War