बाली में G-20 समिट के लिए पहुंचते हीं रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव को ले जाया गया अस्पताल, विदेश मंत्रालय ने बताया 'फर्जी खबर'

इंजोनेशिया के अधिकारियों ने सोमवार को जानकारी दी कि जी-20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने बाली पहुंचे रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के कारण अस्पताल ले जाया गया है। वहीं इस खबर का खंडन करते हुए रूस के विदेश मंत्रालय ने इसे फर्जी खबर बताई है।

दुनिया के कई देशों के नेता इंडोनेशिया के बाली में इकट्ठा हो रहे हैं। ये नता 15 और 16 नवंबर को होने वाली जी-20 समिट में हिस्सा लेंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बी इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए बाली रवाना हो चुके हैं। इस बीच खबर आ रही है कि जी-20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने बाली पहुंचे रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी के बाद अस्पताल ले जाया गया है। इंडोनेशिया के अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी है।

