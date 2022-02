Russia Ukraine Crisis: NATO और संयुक्त राष्ट्र अभी तक निंदा और बयानों तक सिमटे, यूक्रेन अकेला पड़ा

Russia-Ukraine War: रूस के हमले के खिलाफ अब भी यूक्रेन डटकर खड़ा है और अपनी लड़ाई लड़ रहा है। जिन देशों ने उसका समर्थन किया था वो आज केवल बयान और प्रतिबंध लगाने तक सीमित रह गए हैं। इस जंग में यूक्रेन अकेला पड़ गया है।

रूस ने गुरुवार को यूक्रेन पर हमला कर दिया और धीरे-धीरे कई इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। वहीं, यूक्रेन जो नाटो और अन्य देशों से मदद मिलने की उम्मीद कर रहा था वो इस जंग में अकेला पड़ गया है। अमेरिका हो या ब्रिटेन या हो फ़्रांस सभी केवल रूस के हमले की निंदा कर रहे और बैन लगाने की बात कर रहे। रूस से लड़ने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है। यूक्रेन में रूस के हमले के कारण 140 से अधिक लोगों की मौत हो गई है जबकि दर्जनों घायल हैं। यूक्रेन के निवासी पलायन करने को विवश हो रहे हैं। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति Volodymyr Zelenskyy ने अपने एक बयान में इस बात को स्वीकारा है कि आज यूक्रेन अकेला पड़ गया है।

Russia Ukraine Crisis NATO and UN failed to control the situation