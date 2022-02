रूस से लड़ाई में यूक्रेन को मजबूत कर रहे US-यूरोप, अब हथियार-पैसे और कूटनीति से मदद

रूस और यूक्रेन के बीच जंग का आज चौथा दिन है। यूक्रेन पूरी तैयारी के साथ रूस के खिलाफ जंग लड़ रहा है। कई बड़े देश उसकी मदद के लिए सामने आए हैं।

रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का आज चौथा दिन है। रूस पर लगातार बाकी देश युद्ध रोकने और अपनी सेना को वापस बुलाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। रूस की मनमानी के बढब अमेरिका और यूरोप यूक्रेन के मोर्चे को मजबूत करने में जुट गए हैं। विभिन्न देश यूक्रेन को आर्थिक मदद, सैन्य उपकरण और हथियार के रूप में मदद भेज रहे हैं। यूक्रेन भी लगातार रूस के खिलाफ अपना पक्ष मजबूत करने में लगा हुआ है। वहीं, रूस को बार बार कई देश युद्ध को रोकने और अपनी सेना को वापस बुलाने का दबाव बना रहे हैं परंतु रूस ने अपने कदम पीछे खींचने से मना कर दिया है। ऐसे में रूस पर आर्थिक दबाव के साथ ही उसे अलग-थलग करने की योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। अब ये सभी देश यूक्रेन को हर संभव मदद दे रहे हैं।

Russia Ukraine Crisis US Europe countries extended help to Ukraine (PC: The Times of Israel)