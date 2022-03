Russia Ukraine War: जंग के बीच यूक्रेन नहीं रूस के सुपर मार्केट में मची लूट, चीनी खरीदने के लिए लड़ रहे लोग, वीडियो वायरल

Russia Ukraine War रूस और यूक्रेन में चल रही जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। 27वें दिन भी दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटने को तैयार नहीं है। युद्ध से हालात सिर्फ यूक्रेन में नहीं बल्कि रूस में भी बिगड़ने लगे हैं। रूस के सुपर मार्केट लोगों सामान खरीदने के लिए लड़ते दिखाई दे रहे हैं।

रूस-यूक्रेन के बीच चल रही जंग का असर अब यूक्रेन के साथ-साथ रूस में भी देखने को मिल रहा है। 27 दिनों से जारी जंग ने दोनों देशों पर बुरा असर डाला है। यूक्रेन के कई शहर तबाह हो गए हैं, लेकिन अब रूस में भी जंग का साफ असर दिखाई दे रहा है। दरअसल रूस के सुपर मार्केट में लोग सामान लेने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि जंग के चलते रूस में महंगाई चरम स्तर पर पहुंच गई है। इसकी वजह से लोग में गुस्सा तो है वो पुतिन को इसका जिम्मेदार बता रहे हैं। वहीं सुपर मार्केट में सामानों को लेकर हो रही लड़ाई का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसमें लोगों को आपस में झगड़ते हुए देखा जा सकता है।





