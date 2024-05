Russia-Ukraine War : यूक्रेन को लेकर फिर भड़का अमरीका,दिया यह बड़ा बयान

US intelligence:Russia steps up disinformations campaign against Ukrainian president Zelenskyy : ज़ेलेंस्की ने क्या-क्या न सहे सितम रूस की खातिर। रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते अमरीका ने कहा है कि रूस ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को बदनाम कर दिया है। अमरीका की गुप्तचर एजेंसी ने कहा है कि रूस ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के ख़िलाफ़ दुष्प्रचार अभियान तेज़ किया है।

नई दिल्ली•May 16, 2024 / 10:23 am• M I Zahir

US intelligence : Russia steps up disinformations campaign against Ukrainian president Zelenskyy : रूस-यूक्रेन युद्ध ( Russia-Ukraine War) के चलते अमरीका ( America) की खुफिया एजेंसियों ने कहा है कि रूस ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमीर ज़ेलेंस्की (Zelenskyy ) को बदनाम करने के लिए अपने दुष्प्रचार के प्रयासों को तेज कर दिया है और हाल के महीनों में उनकी वैधता पर सवाल उठाए हैं।

आलोचना को बढ़ावा दिया बाइडन प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एक साक्षात्कार में कहा, हाल ही में साझा किए गए डाउनग्रेड किए गए खुफिया मूल्यांकन के अनुसार, रूस ने यूक्रेन के नेता के रूप में ज़ेलेंस्की की क्षमताओं और स्थान के बारे में आलोचना को बढ़ावा दिया गया है अधिकारी ने कहा, मॉस्को ने युद्ध शुरू होने से पहले ही ज़ेलेंस्की के बारे में गलत सूचनाएं फैला दी थी, लेकिन खुफिया जानकारी से पता चलता है कि “यह निश्चित रूप से बढ़ रहा है।” यह दो साल से अधिक समय से

अधिकारी ने तर्क दिया, यह यूक्रेनी बलों द्वारा उत्तरपूर्वी यूक्रेन में रूसी हमलों में वृद्धि के खिलाफ लाइन पकड़ने के लिए संघर्ष करने के बाद आया है, लेकिन दुष्प्रचार का प्रसार महीनों से बढ़ रहा है और यह दो साल से अधिक समय से युद्धकालीन राष्ट्रपति के रूप में ज़ेलेंस्की की सामान्य “दुर्जेयता” का प्रतिबिंब है। ज़ेलेंस्की की प्रभावशीलता से जोड़ूंगा अधिकारी ने खुफिया जानकारी पर चर्चा करने के लिए नाम न छापने का अनुरोध करते हुए कहा, “मैं वास्तव में इस दुष्प्रचार के प्रयास को इस संघर्ष में अपने देश के एक स्थिर, समर्पित और महत्वपूर्ण नेता बने रहने में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की प्रभावशीलता से जोड़ूंगा।” राष्ट्रपति चुनाव स्थगित कर दिया रूस ने कथित तौर पर इस हालिया दुष्प्रचार में दो मुख्य क्षेत्रों पर प्रकाश डाला है, क्योंकि अमरीकी खुफिया ने यूक्रेन के पूर्वी शहर अवदीवका से दर्दनाक वापसी का संकेत दिया है और तथ्य यह है कि यूक्रेन ने युद्ध के कारण इस वसंत में होने वाले अपने राष्ट्रपति चुनाव को स्थगित कर दिया है। भारी हानि का सामना करना पड़ा विशेष रूप से, रूस को यूक्रेन के अवदीवका पर कब्ज़ा करने के लिए सैनिकों की भारी हानि का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी अंतिम जीत ने यूक्रेन की पश्चिमी गोला-बारूद की कमी और 1000 किलोमीटर लंबी अग्रिम पंक्ति की रक्षा करने में कठिनाइयों को रेखांकित किया है। जान बचाने के लिए वापसी का आदेश दिया था ज़ेलेंस्की ने कहा कि घिरे होने से बचने और अपने सैनिकों की जान बचाने के लिए यूक्रेनी वापसी का आदेश दिया गया था।

जैसे ही फरवरी 2022 में रूस ने अपना आक्रमण शुरू किया, यूक्रे*नी नेता ने मार्शल लॉ लगा दिया, जिसे यूक्रेन की संसद ने मंजूरी दे दी। तब से, इसे नियमित रूप से बढ़ाया गया है और इस वर्ष होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को स्थगित कर दिया गया है। खारिज कर दिया था जानकारी के अनुसार, रूसी विलंबित चुनाव का उपयोग यह तर्क देने के लिए कर रहे हैं कि यूक्रेनियन ज़ेलेंस्की की वैधता पर सवाल उठाएंगे, जिसे पुइन के प्रवक्ता ने आवाज दी है। हालाँकि, ज़ेलेंस्की ने पहले इस कथा को "रूसी कार्यक्रम" के रूप में खारिज कर दिया था।