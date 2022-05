यूक्रेन से जंग के बीच कोई और लेगा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जगह! जानिए क्या है वजह

रूस और यूक्रेन के बीच जंग को दो महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। दोनों देशों की सेनाएं फिर भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रही हैं। यही नहीं दोनों देश एक दूसरे के बड़े नुकसान का भी दावा कर रहे हैं। वहीं अब खबर आ रही है कि, यूक्रेन से छिड़ी जंगके बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जगह कोई और ले सकता है।

रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, बावजूद इसके ये जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। रूस लगातार यूक्रेन में अपने हमले तेज कर रहा है। हाल में यूक्रेनी राष्ट्रपति ने दावा किया था कि एक बार फिर रूसी सेना कीव में उनके घर के काफी करीब पहुंच चुकी हैं। यही नहीं यूक्रेन ने भी अब तक इस युद्ध में रूस को जमकर नुकसान पहुंचाया है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, इसके मुताबिक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जगह अब कोई और ले सकता है। यानि रूस की कमान किसी और के हाथ में जा सकती है। युद्ध के बीच पुतिन की जगह किसी और के लेने के पीछे भी बड़ी वजह है।

Russia Ukraine War Vladimir Putin May Go On Leave For Cancer Operation Know Who Will Lead