क्या है Chechen Force, रूस-यूक्रेन के बीच जंग में क्या है इनकी भूमिका?

चेचन प्रधान मंत्री रमज़ान कादिरोव ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण में 10,000 से अधिक चेचन लड़कों की भागीदारी की पुष्टि की। इन्हें यूक्रेन के बड़े अधिकारियों की हत्या करने का आदेश दिया गया है।

रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। आज दोनों देशों के बीच बातचीत भी हुई जो लगभग बेनतिजा ही साबित हुई है। वहीं, दुनियाभर के देश यूक्रेन को हर संभव मदद प्रदान कर रहे हैं। इस बीच यूक्रेन रूस के चेचेन फोर्स को लेकर चर्चा है। चेचन्या के राष्ट्रपति रमजान केदिरोव ने यूक्रेन में चेचेन लड़ाके भेजने का ऐलान किया तो पूरी दुनिया में इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई। उन्होंने एक वीडियो मैसेज के जरिए ये भी दावा किया है कि यूक्रेन में ऑपरेशन के दौरान उसके अभी तक एक भी लड़ाके की न मौत हुई है और न ही कोई घायल है। कहा जा रहा है कि इस फोर्स को यूक्रेन के अधिकारियों को पकड़ने या हत्या करने के आदेश दिए गए हैं। अब ये चेचन फोर्स है क्या?

