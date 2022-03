Russia Ukraine War : यूक्रेन की सेना का बड़ा दावा, 9 मई तक युद्ध समाप्त करना चाहता है रूस

9 मई तक युद्ध खत्म करना चाहता है रूस

यूक्रेन ने दावा किया है कि पिदले एक महीने से चले आ रहे युद्ध को रूस 9 मई को खत्म करना चाहता है। कीव इंडिपेंडेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार, यूक्रेन के सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ के खुफिया सूत्रों ने दावा किया है रूसी सैनिकों को बताया जा रहा है कि युद्ध 9 मई तक समाप्त हो जाना चाहिए। यानी यह युद्ध अभी तक 15 दिन और चलेगा। इस तिथि को रूस में व्यापक रूप से नाजी जर्मनी पर विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है।





