रूसी सेना ने यूक्रेन के बंदरगाह शहर मारियुपोल में एक आर्ट स्कूल पर बमबारी की है, जहां लगभग 400 नागरिकों ने शरण ली थी। इस बात का दावा स्थानीय अधिकारियों ने किया है।

रूस ने यूक्रेन पर हमले और तेज कर दिए हैं। रूस ने यूक्रेन के मारियुपोल शहर पर कब्जा भी कर लिया है और आज यहाँ एक स्कूल पर ताबड़तोड़ बम बरसाए हैं। ये वही जगह है जहां 400 नागरिकों ने शरण ली थी। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि स्कूल के मलबे में ये लोग दबे हो सकते हैं। यूक्रेन में रूस का खूनी खेल नहीं रुक रहा यहाँ दर्जनों बच्चों की जान जा चुकी है।





