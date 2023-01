रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने गणतंत्र दिवस की दी बधाई, बोले- अंतरराष्ट्रीय स्थिरता के लिए आपका देश दे रहा योगदान

रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने द्विपक्षीय संबंधों का जिक्र करते हुए गणतंत्र दिवस के लिए बधाई दी है। इसके साथ ही उन्होंने तारीफ करते हुए कहा कि भारत आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक सहित अन्य उपलब्धियों के लिए जाना जाएगा।

Russian President Putin wished Republic Day, said- your country is contributing to ensure international stability