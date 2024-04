Science Success : रुको जरा रुको! अब कुछ ही सैकंड में चार्ज हो जाएगी आपकी बैटरी

नई दिल्लीPublished: Apr 25, 2024 11:57:32 am Submitted by: M I Zahir

Success: Scientists create next generation sodium battery News in Hindi : आजकल ​विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है और वैज्ञानिकों ने सोडियम की अगली पीढ़ी की अनूठी बैटरी बनाई है। अगर आप अपने स्मार्टफोन और इलेक्ट्रिक कार को जरा सी देर में चार्ज कर सकते हैं।

Success: Scientists create next generation sodium battery News in Hindi : वैज्ञानिकों ने एक ऐसी बैटरी विकसित की है जो कुछ ही सैकंड में चार्ज की सकती है (Success )। गौर करने की बात यह है कि इसका उपयोग स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रिक कार में किया जा सकता है। दक्षिण कोरिया (South Korea) के एडवांस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (Advanced Institute of Science and Technology) के शोधकर्ताओं को यह सफलता मिली है। अगली पीढ़ी की इस सोडियम बैटरी के विकास को वैज्ञानिकों की बड़ी सफलता माना जा रहा है। इतना ही नहीं, इसे स्मार्टफोन और इलेक्ट्रिक कारों में पाई जाने वाली पारंपरिक लिथियम-आयन बैटरियों की तुलना में सस्ती और सुरक्षित भी माना जा रहा है।

सोडियम की उपलब्धता लिथियम से 500 गुना अधिक Science News in Hindi : नई पीढ़ी की इस सोडियम बैटरी (Sodium battery) को इसलिए भी बड़ी उम्मीद से देखा जा रहा है क्योंकि सोडियम की प्राकृतिक रूप से उपलब्धता लिथियम (Lithium) की तुलना में 500 गुना अधिक है। साथ ही लिथियम आयरन बैटरी (Lithium ion battery) की तुलना में इसमें अधिक चार्ज और दक्षता की भी क्षमता होती है। अभी तक सोडियम-आयन बैटरी चार्जिंग (Sodium-Ion battery Charging) में लगने वाले लंबे समय और स्टोरेज क्षमता में कमी जैसी सीमाओं को पार नहीं कर सकी थी। पर दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिक उच्च शक्ति वाली सोडियम-आयन बैटरी विकसित करके इन चुनौतियों को पार करने में सक्षम थे। इस तरह मिली सफलता दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों ने बैटरी में उपयोग की जाने वाली सामग्रियों को सुपरकैपेसिटर के लिए उपयुक्त सामग्री के साथ एकीकृत करके ऐसा किया। यह सुपरकैपेसिटर इलेक्ट्रिक कारों (Supercapacitor Electric Cars) में रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम Regenerative Braking System से लेकर पवन टरबाइन wind turbine के रोटर ब्लेड (Rotor blades) की पिच को समायोजन करने तक में उपयोग में आते हैं। इस नई बैटरी का ऊर्जा घनत्व कमर्शियल लिथियम-आयन बैटरी (Commercial Lithium-Ion Battery) से अधिक होता है और इसका उपयोग ईवी से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण दोनों में किया जा सकता है। लिथियम बैटरी से ज्यादा क्षमता हाइब्रिड सोडियम-आयन बैटरी (Hybrid sodium-ion battery) तेजी से चार्ज होने में सक्षम है और इससे 247 वॉट घंटा प्रति किलोग्राम की एनर्जी डेनसिटी (Energy density) और 34,748 वॉट प्रति घंटा की पॉवर डेनसिटी हासिल की जा सकती है। जो कि लिथियम बैटरी (Lithium battery से अधिक है। इससे हमें ऊर्जा भंडारण प्रणालियों की वर्तमान सीमाओं पर काबू पाने में सफलता मिली है। प्रोफेसर जेउंग कू कांग,

एडवांस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जापान में भी सोडियम बैटरी को लेकर बड़ी सफलता यह शोध 'एनर्जी स्टोरेज मटेरियल्स' जर्नल (Energy Storage Materials Journal) में प्रकाशित हुआ है। सोडियम आयन बैटरी के विकास में यह सफलता ऐसे समय में मिली है, जबकि जापान में शोधकर्ताओं की एक टीम ने हाल में ठोस अवस्था वाली सोडियम बैटरियों के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए एक नई प्रक्रिया की खोज की है। खत्म होगी ईवी की सबसे बड़ी चिंता उम्मीद की जा रही है कि सोडियम ऑयन बैटरी की तकनीक इलेक्ट्रिक कार बैटरियों की चार्जिंग क्षमता में उल्लेखनीय सुधार कर सकेगी। अगर ऐसा होता है तो ईवी को लेकर रेंज की सबसे बड़ी चिंता खत्म हो जाएगी। साथ ही बैटरी की कीमत भी कम होगी।