स्मार्टफोन के जरिए डिटेक्ट कर पाएंगे जीका वायरस! कोरोना वायरस की जांच के अन्य तरीकों के लिए हो रहा रिसर्च

स्मार्टफोन्स के लिए कई क्लिप-ऑन गैजेट्स आते हैं। वैज्ञानिक इसी तरह के एक उपकरण को विकसित कर रहे हैं, जिसे स्मार्टफोन पर क्लिप करके जीका वायरस का पता लगाया जा सकता है। इसके साथ ही कोरोना वायरस की जांच के तरीकों के लिए भी वैज्ञानिक रिसर्च किया जा रहा है।

वैज्ञानिकों की एक टीम एक ऐसे डिवाइस को बनाने के लिए काम कर रही है,जिसको स्मार्टफोन पर क्लिप किया जा सकता है। इसके बाद उस डिबाइस में रक्त की एक बूंद से जीका वायरस का पता लगाया जा सकेगा। अमरीका के इलिनोइस विश्वविद्यालय के ब्रायन कनिंघम ने कहा कि मच्छर से पैदा होने वाले वायरस गंभीर बीमारियों का कारण बनते हैं, लेकिन उन बिमारियों के लक्षण समान होते हैं। अगर आपको जीका, मलेरिया, डेंगू या चिकनगुनिया है, तो आपको बुखार आएगा। ऐसी स्थिति में आप डॉक्टर को दिखाएंगे तो उन्हें पता नहीं चलेगा कि कौन सभी बिमारी है।

