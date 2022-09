SCO Summit : समरकंद में पीएम मोदी करेंगे रूस, उज्बेकिस्तान और ईरान के राष्ट्रपति से मुलाकात

पीएम मोदी और जिनपिंग स्वागतभोज में नहीं हुए शामिल पीएम मोदी के समरकंद देर से पहुंचने के कारण वे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव द्वारा आयोजित एक स्वागत रात्रिभोज में शामिल नहीं हुए, जहां वे चीन और पाकिस्तान के नेताओं, जिनके साथ भारत के संबंध तनावपूर्ण हैं, से मिल सकते थे। हालांकि आधिकारिक सूत्रों ने इस बात की पुष्टि नहीं की कि क्या यह जानबूझकर किया गया था, लेकिन कहा जा रहा है कि शिखर सम्मेलन में मोदी की भागीदारी एक संक्षिप्त और कम महत्वपूर्ण ही रहने जा रही है। गौरतलब है कि चीन के राष्ट्रपति शी भी समरकंद में होने के बावजूद रात के खाने के लिए स्वागतभोज में नहीं आए।

Landed in Samarkand to take part in the SCO Summit. pic.twitter.com/xaZ0pkjHD1

पीएम मोदी रात करीब नौ बजे समरकंद पहुंचे और वहां उनके 24 घंटे से ज्यादा समय बिताने की उम्मीद नहीं है। इस दौरान पीएम यहाँ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति मिर्जियोयेव और ईरानी राष्ट्रपति अब्राहिम रईसी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। भारत के विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठक की न तो पुष्टि की और न ही इनकार किया।

जिनपिंग से नियोजित मुलाकात मुश्किल, सिर्फ बैठकों में सामना जानकारों का कहना है कि शी के साथ एक पूर्व नियोजित द्विपक्षीय बैठक मुश्किल है, हालांकि एससीओ सम्मिट के दौरान शुक्रवार शाम 5-6 बजे तक पीएम अलग-अलग कार्यक्रमों और द्विपक्षीय बैठकों में ही व्यस्त रहेंगे। हालांकि इस बैठक के दौरान मोदी और शी शुक्रवार को एससीओ की 2 बैठकों में एक साथ होंगे। जिसमें एक संगठन के सदस्य-राज्यों के लिए सीमित सत्र है और दूसरा विस्तारित सत्र है जिसमें पर्यवेक्षकों और अन्य आमंत्रित सदस्य देश हैं। साथ ही दोनों नेता भाग लेने वाले नेताओं के लिए दोपहर के भोजन में भी शामिल होंगे।

Prime Minister Narendra Modi arrives in Samarkand, Uzbekistan.



He will attend the 22nd Meeting of the Council of Heads of State of the Shanghai Cooperation Organization (SCO) here. pic.twitter.com/WxAOrcFX6I — ANI (@ANI) September 15, 2022

#WATCH | Uzbekistan: Fireworks in Smarakand as leaders from various countries arrive for the 22nd meeting of the Council of Heads of State of the Shanghai Cooperation Organization (SCO) that will commence tomorrow pic.twitter.com/nzlX9dt4EK— ANI (@ANI) September 15, 2022