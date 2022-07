उज्बेकिस्तान में 6 साल बाद एक छत के नीचे होंगे भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, हो सकती है मुलाकात

SCO Summit 2022: उज्बेकिस्तान में 6 साल भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एक छत के नीचे होंगे। इस दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच मुलाकात भी हो सकती है। हालांकि इस बारे में सरकार या विदेश मंत्रालय की ओर से अभी कोई अधिकारिक बयान नहीं आया है।

SCO Summit 2022: उज्बेकिस्तान में 15-16 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन (SCO) का वार्षिक शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। इस शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मुलाकात हो सकती है। दरअसल शंघाई सहयोग संगठन के महासचिव झांग मिंग आज से तीन दिन के पाकिस्तान के दौरे पर हैं। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार SCO के महासचिव झांग मिंग अपने इस दौरे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को SCO वार्षिक शिखर सम्मेलन में आने के लिए आमंत्रित करेंगे।

SCO summit pm Narendra Modi and PM of Pakistan Shahbaz Sharif meeting may take place in Uzbekistan