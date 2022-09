आत्मनिर्भर भारत: विदेश मंत्री एस. जयशंकर के अमरीका में वे पांच बयान, दुनिया भर में हो रहा भारत की विदेश नीति का गुणगान

पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि भारत ने विदेश नीति के मोर्चे पर जो फैसले लिए हैं, उसकी दुश्मन देश पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भी बार-बार तारीफ करने से नहीं थकते। हाल में शंघाई सहयोग संगठन में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को शांति का पाठ पढ़ाया उसकी UNGA में जमकर तारीफ हुई। अब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमरीका में ही उसकी विदेश नीति पर जो आइना दिखाया है, भारत की इस आत्मनिर्भर विदेश नीति पर दुनिया भर की नजर है।

विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने संयुक्त राज्य अमेरिका की 10 दिवसीय यात्रा के अपने न्यूयॉर्क चरण का समापन किया। इस दौरान उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा समेत कई बहुपक्षीय, त्रिपक्षीय बैठकों के अलावा लगभग 40 द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने बाइडन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत भी की। इसके अलावा अपने समकक्षों के साथ उनकी कई बैठकें द्विपक्षीय थीं जबकि उनमें से कुछ अनौपचारिक बैठकें भी थीं।

India's External Affairs Minister Dr S Jaishankar received a grand welcome at the Pentagon today as he met US Defense Secretary Lloyd J Austin for bilateral talks. A video clip and Pics shared by news agency ANI shows Mr Austin hosting an honour cordon and receiving Mr Jaishankar as he arrives at the Pentagon, the headquarters of the US defence department.