शहाबुद्दीन चुप्पू चुने गए बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति, होंगे देश के 22वें राष्ट्रपति

नई दिल्लीPublished: Feb 14, 2023 06:21:59 pm Submitted by: Tanay Mishra

Shahabuddin Chuppu To Be New Bangladesh President: बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति का चयन आज हो गया है। शहाबुद्दीन चुप्पू बांग्लादेश के राष्ट्रपति पद को संभालेंगे। बांग्लादेश के मुख्य चुनाव आयुक्त काजी हबीबुल अवल ने इस बात का ऐलान किया।

