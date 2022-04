PM बनने से पहले शाहबाज ने दिखाया अपना असली रंग, अलापा कश्मीर राग

पाकिस्तान के नए PM के रूप में शाहबाज शरीफ ने अभी पद ग्रहण भी नहीं किया है उससे पहले ही उन्होंने अपना असली रंग दिखा दिया है। शाहबाज ने सीधा कहा है कि वो भारत के साथ शांति स्थापित करना चाहते हैं, परंतु कश्मीर मुद्दे के हल के बिना ये मुमकिन नहीं। इस बयान से स्पष्ट हो गया है कि शाहबाज भी कश्मीर के मुद्दे को केंद्र में रखकर अपनी रणनीतियां बनाएंगे। न गरीबी, न महंगाई और न ही आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर शाहबाज ने कोई बयान दिया है।

शहबाज शरीफ पाकिस्तान ने नए प्रधानमंत्री होंगे और आज उन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। सोमवार को उनके नाम पर आधिकारिक मुहर भी लग जाएगी। कल दोपहर 2 बजे नेशनल असेंबली शुरू होगी जिसमें पीएम चेहरे पर आखिरी मुहर लगेगी। इस बीच शाहबाज शरीफ ने पाकिस्तान का प्रधानमंत्री पद संभालने से पहले ही अपना असली रंग दिखा दिया है। शाहबाज ने कहा है कि वो भारत के साथ शांति स्थापित करना चाहते हैं पर कश्मीर हल के बिना शांति मुमकिन नहीं है।

Shahbaz showed his true colors before becoming PM, raises kashmir issue