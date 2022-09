विरोध का प्रतीक बनी 20 वर्षीय हदीस नफाजी को पुलिस ने मारी 6 गोलियां, कर्नाटक से ईरान तक महिलाओं की गैरत का सवाल बना हिजाब

सोशल मीडिया पर हुई थी वायरल

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ईरान में हिजाब न पहनने के चलते माशा अमीनी को पीटा गया था। इसके बाद उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद से ही ईरान में हिजाब के खिलाफ महिलाएं बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। ऐसे ही एक प्रदर्शन के दौरान नफाजी अपने खुले बालों के साथ पुलिस के सामने पहुंच गई थीं। उनकी यह वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गई थी। इसके बाद से ही वह हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन की ऑनलाइन सिंबल बन गई थी।

This is the funeral of 20 year old #HadisNajafi, who was shot dead on the streets by security forces for protesting yhe murder of #MahsaAmini by Hijab Police.

Hadis was a kind hearted girl and loved dancing. pic.twitter.com/tduxVe1SZf — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) September 25, 2022

For #HadisNajafi , her video as she was tying her hair in a knot, getting ready to fight the Islamic Republic’s security forces went viral yesterday, and today she’s killed by 6 bullets as she was protesting #MahsaAmini 's brutal murder in the streets of Karaj, Iran. #مهسا_امینی pic.twitter.com/6Nko16Zpb5— الهام (@SaltySourPotato) September 25, 2022

Hadis Najafi (20yo) who her video went viral while she was fixing her hair before getting ready to demonstrate in #Iran

She was shot in the face, chest and neck by the guards of the Islamic Republic

The Islamic republic of Iran is shooting people straight in the head to stop them pic.twitter.com/WGpdGADTZx— Asaad Sam Hanna (@AsaadHannaa) September 25, 2022

#Hadis_Najafi was killed by six bullets and buried at night during protests against the murder of #Mahsa_Amini by the Islamic Republic.#IranRevolutionpic.twitter.com/zdmxw0arD0— 1500tasvir_en (@1500tasvir_en) September 25, 2022

बता दें कि ईरान में सभी महिलाओं के लिए हिजाब पहनना अनिवार्य है, चाहे वह किसी भी धर्म की हों। हिजाब भी इस तरह से पहनना जरूरी है कि उनका एक भी बाल नहीं दिखे। इसके चलते ही ईरान की पुलिस वहां पर महिलाओं के खिलाफ सख्ती कर रही है। पुलिस की सख्ती के चलते अमीनी को अपनी जान गंवानी पड़ी, अमीनी की गलती यही थी कि उन्होंने अपना हिजाब ठीक से नहीं पहन रखा था। अमीनी की गिरफ्तारी और फिर मौत के बाद जहां पूरे ईरान में हिजाब के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हो रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग ईरान की सड़कों पर विरोध कर रहे हैं। इसमें महिलाओं की संख्या भी काफी ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया में भी उसकी किरकिरी भी हो रही है।