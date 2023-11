भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू के साथ न्यूयॉर्क के गुरुद्वारे में हुई बदसलूकी पर अमेरिकी सिख संगठन हुआ नाराज़, उठाई कार्रवाई की मांग

Submitted by:

Sikhs Of America Gets Angry: हाल ही में अमेरिका में भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू के साथ एक गुरुद्वारे में बदसलूकी हुई। इस पर एक अमेरिकी सिख संगठन सिख ऑफ अमेरिका ने नाराज़गी जताई है।

हाल ही में अमेरिका (United States Of India) में भारत (India) के राजदूत तरनजीत सिंह संधू (Taranjit SIngh Sandhu) के साथ हाल ही में बदसलूकी हुई। दरअसल गुरुनानक जयंती/गुरपुरब के अवसर पर न्यूयॉर्क (New York) में लॉन्ग आइलैंड (Long Island) शहर में एक गुरुद्वारे में तरनजीत प्रार्थना करने के लिए गए, तब वहाँ सिख फॉर जस्टिस (Sikhs For Justice) नाम के खालिस्तानी समर्थक संगठन के कुछ सदस्य भी मौजूद थे। उन खालिस्तानी समर्थकों ने न सिर्फ तरनजीत के साथ बहस की, बल्कि बदसलूकी भी की। साथ ही तरनजीत के सामने "तुमने निज्जर को मारा। तुमने पन्नू को मारने की साजिश रची।" के नारे भी लगाए। इसके बाद उन खालिस्तान समर्थकों ने तरनजीत के साथ धक्का-मुक्की भी की। इस मामले में अब एक अमेरिकी सिख संगठन ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नाराज़गी जताई।