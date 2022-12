सिंगापुर में भारतवंशी को 12 साल जेल, पुलिस पर किया धारदार हथियार से हमला

Indian-Origin Singaporean Jailed For Attacking Enforcement Officer: सिगरेट पीने से मना करने पर भारतीय मूल के व्यक्ति ने सिंगापुर में कानून प्रवर्तन अधिकारी पर धारदार हथियार से हमला बोल दिया। दो साल पहले की इस घटना में 32 वर्षीय विकनेश्वरन को 11 साल नौ महीने जेल की सजा सुनाई गई है।

Vickneswaran Sivan slashed the Certis enforcement officer's hands and legs at least four times with the sickle. PHOTO: SINGAPORE POLICE FORCE