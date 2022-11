तुर्की में आतंकी हमले में 6 की मौत, 81 घायल, राष्ट्रपति ने बताया - 'टेररिस्ट अटैक'

तुर्की में रविवार को एक विस्फोट हो गया। इस धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई। तुर्की के राष्ट्रपति ने इस धमाके को आतंकी हमला करारा दिया है। ये धमाका इस्तांबुल के भीड़-भाड़ वाले इलाके में हुआ। बम धमाके का हमलावार पकड़ा गया है। भारत ने इस घटना पर दुख जताया है।

तुर्की के शहर इस्तांबुल में एक आत्मघाती हमला हुआ है। यहां रविवार को काफी व्यस्त रहने वाले इलाके टकसिम स्क्वायर के इस्तिकलाल एवेन्यू पर जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके में अब तक 6 लोगों की जान जा चुकी है। तो वहीं 81 लोगों के जख्मी होने की सूचना है। तुर्की की मीडिया के अनुसार, एक महिला हमलावर ने यह बम धमाका किया है। इस बीच तुर्की के राष्ट्रपति तैयप एर्दोगन ने एक बयान जारी कर कहा कि इस बम धामके से 'आतंकवाद की गंध' आ रही है।

