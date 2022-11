Indonesia Earthquake: दो दिन बाद मलबे से जिंदा निकला 6 साल का मासूम, दादी के शव से चिपका था

Submitted by:

नई दिल्लीPublished: Nov 24, 2022 10:31:36 am

Miracle Rescue: इंडोनेशिया के पश्चिम जावा प्रांत के घनी आबादी वाले इलाके में आए शक्तिशाली भूकंप के बाद अपने प्रियजनों की खबर का इंतजार कर रहे लोगों के लिए यह चमत्कार (Miracle) जैसा था। एक छह साल का बच्चा मलबे के नीचे से दो दिन से अधिक समय तक जीवित रहने के बाद जिंदा (pulled alive) निकाला गया। दादी के शव से चिपका था मासूम; माता- पिता के मिले शव।

Six-year-old boy rescued, was buried alive for two days