South Africa: पुल के नीचे फंसने से गैस टैंकर में धमाका, 15 मरे, बढ़ सकती है मौतों की संख्या

जोहान्सबर्ग के पूर्व में एक दक्षिण अफ्रीकी शहर बोक्सबर्ग में एक ईंधन टैंकर विस्फोट से मरने वालों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। देश के स्वास्थ्य मंत्री ने रविवार को यह जानकारी दी।

Death toll from a fuel tanker explosion in Boksburg, a South African city east of Johannesburg, has risen to 1