'भारत में रात में न निकलें', महिला यूट्यूबर से छेड़छाड़ के बाद दक्षिण कोरिया ने जारी की एडवाइजरी

कोरियाई महिला के साथ छेड़छाड़ की घटना के बाद दक्षिण कोरिया ने एडवाइजारी जारी की है। भारत में दक्षिण कोरियाई दूतावास ने कहा है अपने नागरिकों की सुरक्षा के मद्देनजर भारतीय शहरों में रात में बाहर निकलना सुरक्षित नहीं है। केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने कहा महिला को सुरक्षा दी जाएगी।

South Korean embassy urges its citizens in India to not step out at night in view of safety