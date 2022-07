Sri Lanka Crisis: राष्ट्रपति भवन के बाद पुरानी संसद पर भी प्रदर्शनकारियों ने किया कब्जा, देखने के लिए लगी लंबी कतारें

श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच जनता का प्रदर्शन बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। राष्ट्रपति भवन पर कब्जे के बाद अब प्रदर्शनकारियों ने पुराने संसद भवन पर भी कब्जा कर लिया है। खास बात यह है कि, कब्जे वाले भवनों को देखने के लिए दूर-दूर से लोग पहुंच रहे हैं और यहां लंबी कतारें लगाई जा रही हैं

श्रीलंका में आर्थिक समस्या से शुरू हुआ राजनीतिक संकट लगाता नए मोड़ ले रहा है। श्रीलंका की सड़कों पर लगातार प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपति भवन पर कब्जे के बाद अब प्रदर्शनकारियों ने अब पुराने संसद भवन पर भी कब्जा कर लिया है। यही नहीं देश की इन इमारतों को देखने के लिए दूर-दूर से लोग पहुंच रहे है। इन भवनों के देखने के लिए बाहर लंबी-लंबी कतारें भी लग गई हैं। वहीं राष्ट्रपति भवन से लेकर पुराने संसद भवन तक लोग अंदर घुसकर इसके वीडियो भी बना रहे हैं। महीनों से आर्थिक संकट से जुझ रहे लोगों का भी सब्र टूट गया और गुस्साए प्रदर्शनकारियों लगातार सरकारी इमारतों पर कब्जा कर रहे हैं।





Sri Lanka Crisis Protesters Occupied The Old Parliament After Rashtrapati Bhawan