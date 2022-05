श्रीलंका में पूर्व पीएम महिंदा राजपक्षे व 16 अन्य के देश छोड़ने पर रोक

Sri Lanka Economic Crisis: श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे व अन्य 16 लोगों की विदेश यात्रा पर श्रीलंका की अदालत ने रोक लगा दी है। महिंदा राजपक्षे पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन पर हमला करने और उसे भड़काने का आरोप है।

Updated: May 12, 2022 08:55:49 pm

श्रीलंका की एक अदालत ने गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे, उनके बेटे नमल राजपक्षे और 15 अन्य के देश छोड़ने पर रोक लगा दी है । श्रीलंका की स्थानीय मीडिया के अनुसार, , सोमवार को गोटागोगामा (GotaGoGama) और मैनागोगामा (MynaGoGama) में चल रहे शांतिपूर्ण विरोध स्थलों पर हुए हमलों की जांच के कारण फोर्ट मजिस्ट्रेट की अदालत ने उन्हें विदेश यात्रा करने से रोक दिया है। अदालत के आदेश के तहत सांसद जॉनस्टन फर्नांडो, पवित्रा वन्नियाराची, संजीवा एदिरिमाने, कंचना जयरत्ने, रोहिता अबेगुणवर्धने, सीबी रत्नायके, संपत अथुकोरला, रेणुका परेरा, सनथ निशांत, वरिष्ठ डीआईजी देशबंधु थेनाकून पर भी लगाया गया है।

