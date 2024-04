News Year Gift of Sri Lanka : नए साल की पूर्व संध्या पर सैकड़ों कैदियों को रिहा किया

Published: Apr 13, 2024

Hundreds of prisoners released in Sri Lanka : श्रीलंका ने नए साल की पूर्व संध्या पर सैकड़ों कैदियों को रिहा कर दिया है। ध्यान रहे कि क्रिसमस पर 1,000 कैदियों को रिहा करने के बाद, 779 कैदियों को माफ कर दिया गया था।

Srilanka

Hundreds of prisoners released in Sri Lanka : श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे (President Ranil Wickramasinghe ) ने शनिवार को पारंपरिक सिंहली नव वर्ष ( Sinhala New Year ) और तमिल नव वर्ष ( Tamil New Year) के अवसर पर लगभग 800 अपराधियों ( Criminals) को माफ कर दिया।