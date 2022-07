श्रीलंका के राष्ट्रपति का इस्तीफे पर यू-टर्न, रखी ये बड़ी शर्त

Sri Lanka president: श्रीलंका में 20 जुलाई को नए राष्ट्रपति के लिए होने वाले चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही वर्तमान राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने अपने ही फैसले से यू टर्न लिया है जिससे उनके इस्तीफे को लेकर अब संदेह है।

श्रीलंका में आर्थिक संकट के कारण विरोध प्रदर्शन के बीच सियासी घटनाक्रम भी देखने को मिल रहा है। यहाँ जनता की मांग है कि राष्ट्रपति गोटबाया जल्द से जल्द अपने पद से इस्तीफा दें। पहले तो खबरें सामने आईं कि वो 13 जुलाई को इस्तीफा दे देंगे लेकिन अब बड़ा यू टर्न देखने को मिल रहा है। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने को लेकर एक शर्त रखी है और कहा है कि उसे माँ लिए जाने के बाद ही वो इस्तीफा देंगे।

Sri Lanka president takes U-turn, says no resignation until safe exit for family