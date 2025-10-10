Patrika LogoSwitch to English

श्रीलंकाई नौसेना ने समुद्री सीमा पार करने के आरोप में 47 भारतीय मछुआरों को पकड़ा

समुद्री सीमा पार करने के आरोप में श्रीलंकाई नौसेना ने बुधवार देर रात रामेश्वरम की 4 मशीनीकृत मछली पकड़ने वाली नौकाओं और 30 भारतीय मछुआरों को पकड़ा। इसके बाद गुरुवार तड़के करैकल से 17 मछुआरों को ले जा ही नाव से भी मछुआरों को गिरफ्तार किया।

भारत

Himadri Joshi

Oct 10, 2025

श्रीलंकाई नौसेना ने बुधवार देर रात मछली पकड़ते समय कथित तौर पर समुद्री सीमा पार करने के आरोप में रामेश्वरम की 4 मशीनीकृत मछली पकड़ने वाली नौकाओं को पकड़ा और कुल 30 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया। करैकल से 17 मछुआरों को ले जा रही एक और नाव गुरुवार तड़के डेफ्ट द्वीप के पास पकड़ी गई। यह लगभग दो महीनों में पहली गिरफ्तारी है, इससे पहले 9 अगस्त को श्रीलंकाई नौसेना द्वारा आईएमबीएल उल्लंघन के आरोप में रामेश्वरम के लगभग 7 मछुआरों को गिरफ्तार किया गया था।

मछुआरों और उनकी नावों को मन्नार नौसैनिक अड्डे ले गए

रामेश्वरम के मत्स्य अधिकारी ने बताया कि बुधवार सुबह, कुल 339 मशीनीकृत मछली पकड़ने वाली नौकाएं नियमित मछली पकड़ने के काम के लिए रामेश्वरम मछली पकड़ने वाली घाट से समुद्र में उतरीं। इनमें से चार मशीनीकृत मछली पकड़ने वाली नौकाओं और उन पर सवार 30 मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना ने पकड़ लिया। स्थानीय मत्स्य अधिकारियों द्वारा साझा की गई प्रारंभिक जानकारी के अनुसार गिरफ्तार मछुआरों को धनुषकोडी और तलैमन्नार के बीच मछली पकड़ते समय हिरासत में लिया गया था। सूत्रों ने बताया कि हिरासत में लिए गए मछुआरों और उनकी नावों को मन्नार नौसैनिक अड्डे ले जाया गया। गिरफ्तार मछुआरों को गुरुवार सुबह मन्नार मत्स्य विभाग के अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा।

मछुआरों को वावुनिया जेल में रखा गया

मछुआरों को अदालत में पेश करने के बाद, गिरफ्तार मछुआरों को श्रीलंका की वावुनिया जेल में रखा गया। इसके बाद की एक कार्रवाई में, श्रीलंकाई नौसेना ने पश्चिमी समुद्री क्षेत्र में नेदुनथीवु (डेल्फ्ट द्वीप) के पास करैकल के 17 मछुआरों के साथ एक और मशीनीकृत नाव को भी गिरफ्तार किया, उन पर तड़के समुद्री सीमा पार करने का आरोप लगाया गया। गिरफ्तार मछुआरों को आगे की पूछताछ के लिए कांकेसंथुराई नौसैनिक अड्डे ले जाया गया। इन गिरफ्तारियों के साथ, एक ही दिन में कुल पांच नावों और 47 मछुआरों को हिरासत में लिया गया है, जो इस साल एक ही दिन में गिरफ्तार किए गए मछुआरों की सबसे बड़ी संख्या में से एक है।

