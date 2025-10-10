श्रीलंकाई नौसेना ने समुद्री सीमा पार करने के आरोप में 47 भारतीय मछुआरों को पकड़ा

मछुआरों को अदालत में पेश करने के बाद, गिरफ्तार मछुआरों को श्रीलंका की वावुनिया जेल में रखा गया। इसके बाद की एक कार्रवाई में, श्रीलंकाई नौसेना ने पश्चिमी समुद्री क्षेत्र में नेदुनथीवु (डेल्फ्ट द्वीप) के पास करैकल के 17 मछुआरों के साथ एक और मशीनीकृत नाव को भी गिरफ्तार किया, उन पर तड़के समुद्री सीमा पार करने का आरोप लगाया गया। गिरफ्तार मछुआरों को आगे की पूछताछ के लिए कांकेसंथुराई नौसैनिक अड्डे ले जाया गया। इन गिरफ्तारियों के साथ, एक ही दिन में कुल पांच नावों और 47 मछुआरों को हिरासत में लिया गया है, जो इस साल एक ही दिन में गिरफ्तार किए गए मछुआरों की सबसे बड़ी संख्या में से एक है।