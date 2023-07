स्वीडन का नाटो मेंबर बनना हुआ तय, तुर्की से मिला ग्रीन सिग्नल

Submitted by:

जयपुरPublished: Jul 11, 2023 11:39:58 am

Sweden In NATO: स्वीडन पिछले काफी समय से नाटो में शामिल होना चाह रहा है। पर इतने समय से तुर्की से ग्रीन सिग्नल नहीं मिलने की वजह से स्वीडन की यह इच्छा पूरी नहीं हो पा रही थी। पर अब जल्द ही स्वीडन की नाटो का मेंबर बनने की इच्छा पूरी हो सकती है।

Turkey's Erdogan gives green signal to Sweden for NATO