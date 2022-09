एक के बाद एक भूकंप के तीन झटकों से हिला ताइवान, सुनामी का अलर्ट जारी, वीडियो देख कांप जाएगी रूह

ताइवान में पिछले 24 घंटो में एक के बाद एक तीन बड़े भूकंप आए हैं, जिनकी तीव्रता 6.4, 6.8 और 7.2 बताई जा रही है। इन भूकंपों से ताइवान में भारी तबाही हुई है, जिसके बाद अब सुनामी का खतरा भी मंडराने लगा है। ताइवान के साथ ही जापान ने भी सुनामी का अलर्ट जारी किया है।

चीन के साथ लंबे समय से चली आ रही तनातनी के बीच ताइवान में पिछले 24 घंटों में बड़ी तबाही हुई है। यह तबाही एक के बाद एक आए तीन भूकंप के कारण हुई है। ताइवान के मौसम ब्यूरो के अनुसार इन भूकंपों का केंद्र दक्षिण-पूर्वी इलाके में स्थित ताइतुंग काउंटी में रहा। सबसे पहले शनिवार को 6.4 तीव्रता का भूकंप आया। इसके बाद आज सुबह 6.8 तीव्रता का भूंकप आया वहीं आज ही फिर से तीसरा 7.2 तीव्रता वाला भूकंप आया। कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 24 घंटे में ताइवान में अलग-अलग हिस्सों में 100 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं।

Taiwan was shaken by three aftershocks of an earthquake, tsunami alert was issued, soul will tremble after watching the video