Powerful Blast : ब्रह्मांड में दो साल पहले हुआ था बिग बैंग के बाद सबसे शक्तिशाली विस्फोट ,नासा का दावा

नई दिल्लीPublished: Apr 15, 2024 09:13:27 am Submitted by: M I Zahir

There was an explosion in the universe two years ago, claims NASA : अंतरिक्ष विज्ञान ( Space Science) की एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है । नासा ने दावा किया है कि बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड में दो साल पहले सबसे शक्तिशाली हुआ था विस्फोट हुआ था। नासा का कहना है कि जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप ( James Webb Space Telescope) की मदद से किए गए शोध से यह पहेली सुलझी है।

Big Bang

There was an explosion in the universe two years ago, claims NASA : नासा ( NASA) के वैज्ञानिकों ने दो साल पहले ब्रह्मांड ( Universe) में हुए जबरदस्त धमाके ( Powerful Blast) की पहेली सुलझाने का दावा किया है। समूचा ब्रह्मांड ( Universe) 9 अक्टूबर, 2022 को रोशनी से नहा उठा था। गामा-किरणों ( Gama rays) के महाविस्फोट ( Big Bang ) से जगमगाए अंतरिक्ष का वह दुर्लभ नजारा दुनिया भर में कई टेलिस्कोप ( Telescope ) ने कैद किया था।