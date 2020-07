RUSSIA : सत्ता विस्तार के पीछे ये है व्लादिमीर पुतिन की मंशा

-अब 83 वर्ष की उम्र तक रूस पर राज करेंगे पुतिन (Putin will rule Russia by the age of 83)

-स्टालिन ने 31 तो पीटर द ग्रेट ने 43 वर्ष तक सोवियत रूस पर किया था शासन (Stalin ruled 31 then Peter the Great ruled Soviet Russia for 43 years)