इस मारवाड़ी उद्योगपति ने कर डाली वो डील जिससे चीन के सिर में दर्द होना तय, पीएम मोदी ने भी की तारीफ

सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले एफएबी निर्माण के लिए MoU जी हां, हम बात कर रहे हैं, अनिल अग्रवाल की अगुवाई वाली वेदांता लिमिटेड और ताइवान की फॉक्सकॉन कंपनी के बीच किए गए समझौते की। अग्रवाल की कंपनी ने मंगलवार 13 सितंबर को राज्य में 1.54 लाख करोड़ रुपये के निवेश के साथ सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले एफएबी निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए गुजरात सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। समझौते पर हस्ताक्षर के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव उपस्थित रहे। इस अवसर पर गुजरात सरकार के शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जीतूभाई वघानी भी उपस्थित थे।

अनिल अग्रवाल ने अपने एक और ट्वीट में लिखा कि "भारत की अपनी सिलिकॉन वैली अब लक्ष्य के एक क़दम और क़रीब आ गई है। भारत न केवल अब अपने लोगों की डिज़िटल ज़रूरतों को पूरा कर सकेगा बल्कि दूसरे देशों को भी भेज सकेगा। चिप मंगाने से चिप बनाने तक की यह यात्रा अब आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है।"

History gets made! 🇮🇳 Happy to announce that the new Vedanta-Foxconn semiconductor plant will be set up in #Gujarat. Vedanta’s landmark investment of ₹1.54 lakh crores will help make India's #Atmanirbhar Silicon Valley a reality. (1/4) — Anil Agarwal (@AnilAgarwal_Ved) September 13, 2022

This project will help fulfil Hon'ble PM @narendramodi Ji's vision of creating a robust manufacturing base in India. It will reduce our electronics imports & provide 1 lakh direct skilled jobs to our people...going from job seekers to job creators! (2/4)— Anil Agarwal (@AnilAgarwal_Ved) September 13, 2022

My deep gratitude to the #Gujarat Govt & the Union IT Minister, who have helped Vedanta tie things up so quickly. India's #tech ecosystem will thrive, with every state benefiting via the new electronics manufacturing hubs. (3/4) @CMOGuj @Bhupendrapbjp @AshwiniVaishnaw @PMOIndia— Anil Agarwal (@AnilAgarwal_Ved) September 13, 2022