कनाडा में अचानक क्यों बंद हो रहे कॉलेज? हजारों भारतीय स्टूडेंट्स फंसे; जानिए क्या है विवाद

कनाडा में लाखों डॉलर ट्यूशन फीस वसूलने के बाद अचानक यहाँ के 3 कॉलेजों के बंद होने से हजारों अंतर्राष्ट्रीय छात्र प्रभावित हुए हैं। इनमें अधिकतर भारतीय छात्र शामिल हैं। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद ओटावा में भारतीय उच्चायोग ने अचानक बदलाव से प्रभावित भारतीय छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी कर उन्हें आश्वासन दिया है।







कोरोना से जुड़े प्रतिबंध के खिलाफ प्रोटेस्ट के बाद एक और बड़े प्रोटेस्ट के कारण कनाडा चर्चा में है। यहाँ अब तीन कॉलेजों के बंद के खिलाफ भारी मात्रा में छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें अधिकतर भारतीय छात्र हैं जी संस्थानों के बंद होने से परेशान हैं। कनाडा में चल रहे विरोध के मद्देनजर राइजिंग फीनिक्स इंटरनेशनल इंक ने अपने तीन संस्थान बंद कर दिए हैं। जिन कॉलेजों को बंद किया गया है उनमें मॉन्ट्रियल में एम कॉलेज, शेरब्रुक में सीडीई कॉलेज, और लॉन्ग्यूइल में सीसीएसक्यू कॉलेज शामिल हैं। भारतीय छात्रों की परेशानी को देखते हुए ओटावा में भारतीय उच्चायोग ने छात्रों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है।

Thousands of Indian students scammed after closure of 3 Canadian colleges