फ्रांस के जर्सी आईलैंड पर अपार्टमेंट में धमाका में, तीन की मौत, एक दर्जन से ज्यादा लोग लापता

जर्सी आईलैंड के एक अपार्टमेंट में धमाके के बाद आग लग गई। इस धमाके में तीन लोगों की मौत हो गई। वहीं, विस्फोट के बाद तीन मंजिला इमारत भी पूरी तरह से ढह गई। इस हादसे में लगभग एक दर्जन लोग लापता बताए जा रहे हैं। लापता लोगों की तलाश की जा रही है।

Three dead, dozen missing after explosion at apartment block on Channel island of Jersey