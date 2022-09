International Literacy Day: आज पूरी दुनिया मना रही है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, जानिए इतिहास, महत्व व थीम

International Literacy Day: 'ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस' थीम के साथ पूरी दुनिया में आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य लोगों में शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूकता लाना है। आइए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के इतिहास, महत्व व थीम के बारे में विस्तार से जानते हैं।

International Literacy Day: किसी भी देश के विकास का अंदाजा उसकी साक्षरता से लगाया जा सकता है। जिस देश का नागरिक जितना साक्षर होगा उस देश का विकाश उतनी ही तेजी से हो सकता है। साक्षरता हर व्यक्ति का अधिकार है लेकिन अभी भी बहुत बड़ी ऐसी आबादी है, जिसमें साक्षरता को लेकर जागरूकता की कमी है। शिक्षा के महत्व को लोगों तक पहुंचाने व निरक्षरता को कम करने के उद्देश्य से हर साल 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। साल 1966 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस को मनाया गया था।

