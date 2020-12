Disclosure : ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव में इन तरीकों से जुटाए जुटाए थे फंड के अरबों डॉलर!

-संघीय रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने चुनाव में फंड जुटाने के लिए भ्रामक और गैर कानूनी तरीके अपनाए।

-आंकड़ों के मुताबिक चुनाव के बाद हर दिन ट्रंप ने 96 करोड़ रुपए जुटाए (According to the data, the trump raised 96 crore rupees every day after the election)