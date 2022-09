तुर्की ने फिर अलापा कश्मीर राग तो भारत ने रखा दुखती रग पर हाथ, विदेश मंत्री एस. जयशंकर का करारा जवाब

Met FM @MevlutCavusoglu of Türkiye on sidelines of #UNGA . Wide ranging conversation that covered the Ukraine conflict, food security, G20 processes, global order, NAM and Cyprus. pic.twitter.com/AsEYO22tKn

#Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar’la New York’ta görüştük. İlişkilerimizi daha da geliştirmek için atabileceğimiz adımları ele aldık.



Met w/ FM @DrSJaishankar of #India in #NYC and explored the ways to further improve our relations. 🇹🇷🇮🇳#UNGA77 pic.twitter.com/omBbB2r17f— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) September 21, 2022