िटेन ने रूस के खिलाफ नए प्रतिबंधों का ऐलान किया

UK-Russia: ब्रिटेन ने अब रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। इससे पहले अमेरिका की स्पोर्ट्सवियर निर्माता कंपनी NIKE ने अपना कारोबार पूरी तरह से बंद करने की घोषणा की थी।

कई देशों से मिल रही आलोचनाओं और एक्शन के बाद भी रूस का यूक्रेन पर हमला जारी है। ऐसे में ब्रिटेन ने अब रूस पर दबाव बनाने के लिए नए प्रतिबंधों की घोषणा की है। इसके लिए ब्रिटेन ने एक नोटिस भी जारी किया है जिसका नाम है 'नोटिस तो एक्स्पोर्टर्स'। इस नोटिस में रूस के गुड्ज़, टेक्नॉलजी और जेट फ्यूल का निर्यात, और स्टर्लिंग या यूरोपीय संघ के मूल्यवर्ग के बैंक नोटों के निर्यात पर बैन शामिल है। इसके अलावा तकनीकी सहायता, और वित्तीय सेवाओं, धन, और लौह और इस्पात आयात से संबंधित इंपोर्ट्स पर भी प्रतिबंध की घोषणा की गई है।

UK announces new tranche of trade sanctions against Russia