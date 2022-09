Liz Truss बनी ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री, भारतीय मूल के ऋषि सुनक को हराया

UK New PM: लंबे समय तक चले काम्पिटिशन के बाद आखिरकार ब्रिटेन को उसका नया प्रधानमंत्री मिल गया है। लिज़ ट्रस ने भारतीय मूल के ऋषि सुनहक को भारी मतों के अंतर से हराकर जीत दर्ज कर ली है।

लिज़ ट्रस ने भारतीय मूल के ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री पद की रेस में हरा दिया है। अब वो प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की जगह लेंगी। लिज़ ट्रस ने ऋषि सुनक को 20 हजार वोटों से हराया है। लिज़ ट्रस ने 81,326 वोट हासिल कर जीत दर्ज की है, जबकि ऋषि को केवल 60,399 वोट ही मिले।

Liz Truss Is The New UK PM