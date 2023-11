दीपावली से पहले ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने किया खास कार्यक्रम का आयोजन, हिंदू मेहमानों का किया प्रधानमंत्री आवास में स्वागत

Submitted by:

नई दिल्लीPublished: Nov 09, 2023 09:51:11 am

Diwali Celebrations In 10 Downing Street: दीपावली को अब कुछ दिन ही बाकी हैं, पर देश में हर जगह त्यौहारी माहौल छाया हुआ है। और सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में दीपावली का रंग चढ़ा हुआ है। इसके चलते बुधवार की रात ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने प्रधानमंत्री आवास में हिन्दू मेहमानों का स्वागत किया।

UK PM Rishi Sunak with his wife, welcomes Hindu guests ahead of Diwali