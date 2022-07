बोरिस जॉनसन के बाद ऋषि सुनक समेत ये नेता हैं पीएम पद की रेस में

Britain Political Crisis: ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद कई नए दावेदार पीएम पद की रेस में हैं। इनमें भी भारतीय मूल के ऋषि सुनक सबसे आगे चल रहे हैं। इनके अलावा और कौन से दावेदार हैं रेस में?

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने आखिरकार कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के पद से इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल नए नेता का चुनाव होने तक वो प्रधानमंत्री पद पर बने रहेंगे। पार्टी का कॉन्फ्रेंस अक्टूबर में होगा तभी नए नेता का चुनाव होगा। ऐसे में अब सवाल ये है कि बोरिस जॉनसन के बाद ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? इस रेस में कई नाम हैं जिनमें से कुछ के बारे में हम आपको बताएंगे जो टॉप पर चल रहे हैं।

