Britain: 'PM बनते ही कसूँगा नकेल',ऋषि सुनक ने चीन को बताया सबसे बड़ा खतरा

Rishi Sunak on China: ऋषि सुनक यदि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं तो चीन के लिए बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। सुनक ने साफ किया है कि वो चीन के खिलाफ सख्त रणनीति अपनाएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे की वेस्ट चीन के लिए बड़े खतरे के रूप में उभरे।

ब्रिटेन का अगला पीएम कौन बनेगा ये जल्द ही साफ हो जाएगा लेकिन सबकी निगाहें ऋषि सुनक पर टिकी हुई हैं। हो भी क्यों न वो इस रेस में सबसे आगे जो चल रहे हैं। ऋषि सुनक ने इस बीच साफ कर दिया है कि यदि वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं तो चीन के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। उनके अनुसार चीन नंबर वन खतरा है।

UK: Rishi Sunak vows to get tough on China, calls Beijing number one threat