नाटो चीफ का दावा, रूस के खिलाफ युद्ध जीत सकता है यूक्रेन

Russia-Ukraine War: रूसी-यूक्रेन जंग को लेकर नाटो चीफ Jens Stoltenberg ने बड़ा दावा किया है। नाटो चीफ ने कहा है कि यूक्रेन इस जंग को जीत सकता है और नाटो सदस्य देशों को सभी तरह की मदद को जारी रखना होगा। इसके साथ ही उन्होंने फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने को लेकर भी अपना विश्वास व्यक्त किया।

Updated: May 15, 2022 08:05:08 pm

यूक्रेन में रूस का हमला जारी है लेकिन इस जंग का अंत क्या होगा अभी तक इसपर कुछ नहीं कहा जा सकता। इस जंग को लकेर नाटो प्रमुख जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने दावा किया है कि यूक्रेन रूस को हरा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने गठबंधन से अपील की कि वो सैन्य सहायता भेजते रहें। नाटो प्रमुख ने कहा, यूक्रेन इस जंग को जीत सकता है। यूक्रेन के सैनिक बहादुरी से अपनी मातृभूमि की रक्षा कर रहे हैं।" इस दौरान उन्होंने फिनलैंड और स्वीडन कके नाटो में शामिल होने को लेकर भी अपना विश्वास व्यक्त किया।

